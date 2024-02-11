Rotary Barış Merkezi İstanbul’da açıldı

Uluslararası Rotary tarafından Dünyada, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da barışı inşa etmeye önemli katkılar sunması planlanan Rotary Barış Merkezleri'nin yedincisi, İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İnsanlığa hizmet ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyada daha mutlu bir gelecek için çalıştıklarına dikkat çeken Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Mehmet Altay ve Türkiye Rotary ailesi, “Bahçeşehir Üniversitesi BAU Future Campus, Otto ve Fran Walter Rotary Barış Merkezi" ile İstanbul'dan dünya barışı için proje ve çözümleri destekleyecek bir programla Türkiye'de bir ilke imza atıyor.

Dünyanın farklı bölgelerindeki Rotary Barış Merkezleri'nin 7'ncisi olacak olan Otto ve Fran Walter Rotary Barış Merkezi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da barışı inşa etmeye aday olacak. Otto ve Fran Walter Rotary Barış Merkezi'nin, öğrencilerin geliştirdiği projelerle barışın inşasından çatışma çözümüne, okuryazarlıktan su sorunlarına, sağlıktan insan haklarına kadar herkes için daha iyi bir dünyayı teşvik etmek için yola çıktığı ifade edildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rotary Barış Merkezi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.yılına denk gelen dönemde açılıyor olmasının İstanbul şehrine çok yakıştığına dikkat çeken Altay, konuşmasına şöyle devam etti;

“Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" her zaman idealimizdir ve bu projeyle bütünleşmektedir. Rotary'nin son 21 yıl içinde yetiştirdiği 1700'den fazla Barış Elçisi, dünyada 140'dan fazla ülkede barış ve gelişim çalışmaları yapmaktadır. Ve bu sayı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde okumak üzere seçilecek ilave 40 barış bursiyeriyle birlikte artmaya devam edecektir. Bahçeşehir Üniversitesi Barış Merkezi'nde barış konferansları yapılacak, barış elçileri yetiştirilecek, Rotary sponsorluğunda pek çok etkinlikler ve programlar düzenlenecektir. Bu merkez dikkat ve titizlikle hazırlanmış eğitimler sayesinde, Dünyayı daha iyiye, daha yaşanabilir bir hale getirecek olan liderler yetiştirecektir. Türkiye Rotary Ailesi olarak hep birlikte açılışını yaptığımız bu merkezin insanlığa ve barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Rotary Barış Merkezi ülkemize ve insanlığa barış getirip her zaman güzelliklere umut olsun diliyorum.”

Türkiye’de çok önemli bir merkez açtıkları için yaşadıkları mutluluğa dikkat çeken, Otto ve Fran Walter Vakfı Temsilcisi Martha Peak Helman, ”İnsanlık için vazgeçilmez bir unsur olan barış için daha fazla çalışmak gerekiyor. Özellikle Türkiye’de açtığımız bu merkezin Ortadoğu ve Afrika için, gençlerimiz için umut olacağına inanıyorum” dedi.

İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te düzenlenen Rotary Barış Merkezi'nin açılış töreninde kurdeleyi Uluslararası Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti'nden Otto ve Fran Walter Vakfı Temsilcisi Martha Peak Helman, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ebru Canan-Sokullu, Uluslararası Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Mehmet Altay, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Bölüm Direktörü Alex Mejia, Uluslararası Rotary Geçmiş Dönem Direktörü Şafak Alpay kesti.