Rotary 'afet farkındalığı' oluşturmaya devam ediyor

Ankara Emek Rotary Kulübü 'afet farkındalık bilinci'nin gelişmesi için farkındalık eğitimi düzenledi.ANKARA (İGFA) - Rotary 2430.Bölge Federasyonu bu yıl Afetlere hazır bir ülke hayaliyle AFAD ile işbirliği yaparak ;afetler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla AFAD Eğitim Merkezinde gönüllü rotaryenlerin bölgelerinde eğitim verebilmeleri için Afet Farkındalık Eğitici Sertifikası almalarını sağlamıştı.

2430. Bölge Federasyonu adına Ankara Emek Rotary Kulübü; 22 Aralık 2022 tarihinde Üreğil Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde, 118 katılımcı ile farkındalık eğitimi düzenledi.

Eğitim, kulüp adına bu eğitimi alan Ahmet Hamdi Türüdü tarafından gerçekleştirildi.

Ankara Emek Rotary Kulübü eğitmeni Ahmet Hamdi Türüdü, deprem ve diğer afetlerin hayatımızın bir parçası olduğunu unutmadan farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu eğitimlerin, toplumun her kesimine ulaşması için devam edeceğini ifade etti.