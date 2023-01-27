Rotaract Meslek Hizmet Ödülü sahibini buldu

Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon ile ödül Doç.Dr. Görkem Kökdemir’e takdim edildi.ANKARA (İGFA) - Mesleklerinde yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik eden ve başarılı çalışmaları ile topluma ve özellikle gençlere örnek olan kişilere verilen Meslek Hizmet Ödülü sahibini buldu. Ocak ayını Meslek Hizmetleri ayı olarak belirlemiş olan Rotary tarafından her yıl hayata geçirilen etkinlikte bu yıl ödüle Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir layık görüldü.

Başarılı çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine örnek ve öncü olan Doç. Dr. Görkem Kökdemir ödül töreni öncesinde Magnesia Antik Kenti ile ilgili bir de sunum gerçekleştirdi. Antik kentin önemine vurgu yapan Kökdemir, kazılarda tamamıyla ortaya çıkarılan Zeus Tapınağı ile ilgili de bilgileri salondaki katılımcılarla paylaştı.

Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2022-2023 Dönemi Bölge Rotaract Temsilcisi Hakan Kunt, Meslek Hizmetleri Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı Kardelen Erdaş, Ankara Anıttepe Rotaract Kulübü Başkanı Z.Cansu Taşanlar ve çok sayıda Rotaract ve Rotary üyesi eşliğinde gerçekleşen törenle Meslek Hizmet Ödülü Doç. Dr. Görkem Kökdemir’e takdim edildi.

Törende konuşan Bölge Rotaract Temsilcisi Hakan Kunt ve Başkan Zehra Cansu Taşanlar, arkeolojiye ve tarihe sunmuş olduğu değerli katkılardan dolayı Görkem Kökdemir’e teşekkürlerini sundular. En kısa sürede Magnesia Antik Kenti’ni de gezmek istediklerini belirttiler.

Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrasında etkinlik son buldu.