Rota belli oldu: Turizm ve doğa

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’ya her alanda değer katmaya devam ediyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 3 ay değil 12 ay Ordu hedefi doğrultusunda şehir son yıllarda artan festivallerle adından sıkça söz ettiriyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, TIEBFest Bisiklet Festivalleri Organizasyon Komitesi ortaklığında 27- 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2.Geleneksel Ordu Bisiklet Festivali düzenleniyor. Birçok şehirden gelen bisikletçiler festival kapsamında Başkan Güler’i ziyaret ederek verdiği destek dolayısıyla teşekkür ettiler.

Festival kapsamında 3 gün boyunca bisikletliler Ordu’nun tarihi, turistik ve doğal güzelliklerine pedal çevirecek. Festivale farklı kentlerden katılım sağlayan bisikletliler, etkinlik boyunca Ordu Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanında konaklayacak.

BAŞKAN GÜLER: “ORDU SPOR ŞEHRİ”

Ordu’da sporun her dalının desteklendiğinin altını çizen Başkan Hilmi Güler, 32 ilden gelen 200 bisiklet tutkununu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ordu’muzun her noktası çok güzel. Doğası, sahili, yaylaları, turizm noktaları hepsi birbirinden güzel ve bir o kadar da görülmeye değer yerler. Yaylalarımız var. Hepsi birbirinden güzel. Bugün buraya bireysel olarak geldiniz ama inanıyorum ki evinize döndüğünüzde aileleriniz ile bir kez daha buraya geleceksiniz. Bugün burada 32 şehirden 200’ün üzerinde bisiklet tutkunu var. Hepsinin şehrimizde ayrı ayrı değerlendirmeleri olacak. Ama unutmayın ki burası Ordu ve burada sizi bekleyen harika yerler var. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ordu’muzda sporun her alanına aktif olarak destek veriyoruz. Bu sporun şehrimizde gelişmesi adına çok önemli. Ben bir kez daha bu güzel şehrimizde sizleri ağırlamaktan memnuniyet duydum.”

32 İLDEN 200 BİSİKLET KULLANICISI KATILIYOR

TIEBFest Bisiklet Festivalleri Organizasyon komitesi ortaklığında 27 Temmuz Perşembe ve 30 Temmuz Pazartesi günleri arasında 3 gece 4 gün yapılacak olan festivale 32 ilden 200’ü aşkın bisiklet tutkunu katılıyor.

BİSİKLETLİLERİN ROTASI TURİZM NOKTALARI

Bisiklet tutkunlarının 27 Temmuz Perşembe günü Ordu Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanına gelişleri ve kamp kurmaları ile başlayan festivalin 2’inci gününde Gülyalı’dan Yason’a sürüş gerçekleştirilecek. Bisiklet tutkunları bu istikamet üzerinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaretlerinin ardından pedal çevirmeye devam edecek ve Yason Burnu’nda gün batımını izleyecek.

ORDU YAYLALARININ GÜZELLİKLERİ KEŞFEDİLİYOR

Festivalin 3’üncü gününde ise bisiklet tutkunları Ordu yaylalarına pedal çevirecek ve Çambaşı Yaylası ile Topçam güzergâhında sürüş yaparak Ordu’nun güzelliklerini görme fırsatı yakalayacak. Festival, son gününde Boztepe sürüşü ile sona erecek.