Romanyalı öğrenciler İzmir Karabağlar'da

Avrupa Birliği'nin Erasmus Değişim Programı kapsamında Romanya'nın Mangalia kentinden gelerek Karabağlar'da bulunan Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nin konuğu olan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti.İZMİR( (İGFA) - Öğrencileri Karabağlar Belediyesi'nde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Başkan Selvitopu, toplumların kaynaşmasının önemine dikkat çekti. Coğrafi açıdan yakın olan Türkiye ve Romanya'nın bir çok ortak kültürel değeri olduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Eminim İzmir ziyaretinizde bu ortak yönlerin farkına varacaksınız. Hepinize eğitim yaşamınızda başarılar diliyorum Karabağlar Belediyesi olarak biz de tüm gücümüzle eğitimi desteklemeye gayret ediyoruz” dedi.

Eşrefpaşa Anadolu Lisesi ve konuk öğrencilere Karabağlar'la ilgili kısa bilgi veren Başkan Selvitopu, ilçenin mobilya ve avize sektörüyle ön plana çıktığını hatırlattı. Denizden 800 metre yükseklikteki Kavacık köyünde özel bir üzüm türü yetiştirildiğini belirterek, “Köyümüzü ve bu üzüm türünü korumaya, geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Her eylül ayında binlerce kişinin katıldığı bir festival gerçekleştiriyoruz. Umarım gelecek yıllarda sizleri de festivalimizde ağırlarız” dedi.

Karabağlar'ın planlamaya ve kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Selvitopu, belediye olarak bunu gidermeye gayret ettiklerini söyledi.

Eşrefpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Selman Er de, öğrenci değişim programına destek olan Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında konuk öğrenciler, evlerinde kaldıkları Türk öğrencilerin öğrettiği İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Başkan Selvitopu öğretmenlere, Kavacık Üzüm Kooperatifi'nin bisküvili lokumuyla Karabağlarlı mobilya ustalarının el işçiliğiyle yaptığı oyma ahşap ürünlerden armağan etti.