Romanya heyeti Eskişehir'e hayran kaldı

Romanya Çevre Orman Bakan Yardımcısı Dan Ştefan Chiru ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor.

Romanya Çevre Orman Bakan Yardımcısı Dan Ştefan Chiru, Romanya Köstence Agigea Belediye Başkanı Cristian Maricel Cirjalıu, Konsey Üyesi Smochini Cosmin, belediye yetkilileri, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi ve Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Metin Gündoğdu ile beraberindeki heyet Başkan Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

Eskişehir’de bir dizi inceleme yapmak üzere geldiklerini ve şehri gezdiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Dan Ştefan Chiru, müzeler, parklar, Porsuk Çayı başta olmak üzere kentteki dönüşümü yerinde gördüklerini, Eskişehir’in bir Avrupa şehri olduğunu ifade ederek Başkan Büyükerşen’i hayata geçirdiği başarılı çevrecilik projeleri nedeniyle tebrik etti.

Eskişehir’i yakından tanımaktan mutlu olduklarını ifade eden Romanya heyeti Büyükerşen’in kültür, sanat, sosyal, çevreci ulaşım, dönüşüm projeleri ile örnek bir kent yarattığını ifade ettiler.

Başkan Büyükerşen de heyete nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederken ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından çektirilen fotoğraf ile sona erdi.