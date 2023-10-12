Roman kahramanlarının değişen karakterleri 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez gelişmiş yapay zekâ ile tasarladığı “Roman Kahramanları” sergisi kitapseverlerin beğenisine sunuluyorKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan 13. Kocaeli Kitap Fuarı tüm heyecanıyla devam ediyor.

Dev organizasyon ile 7’den 70’e herkese okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandıran Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılki fuara özel olarak hazırlayıp, yapay zekâ ile tasarladığı “Roman Kahramanları” sergisi büyük ilgi görüyor. Sergide, Dünya ve Türk Edebiyatının önemli eserlerindeki kahramanların gerçek hayatta yaşasalardı nasıl görünebileceğini gelişmiş yapay zekâ uygulaması ile tasarlandı.

Bu kapsamda kitapseverler okudukları romanlardaki sevdikleri karakterleri görme imkânı buluyor.

Eğer siz de okuduğunuz romanlardaki karakterler için “Gerçek hayatta nasıl görünüyordu?” diyorsanız 13. Kocaeli Kitap Fuarı sizleri bekliyor.