Flaş HaberPendik'te MHP Rüzgarı
Son Dakika
Rölanti Restaurant'ta işler tam gaz
YAŞAM 01.12.2023, 07:07
İstanbul Maltepe'de yer alan Rölanti Restaurant'da Canlı konser etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli şarkıcılar bu şahane mekanda sahne alıyor. Sahnelerinde kendilerini izlemeye gelen misafirleri coşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemlerin hızlı yükselen mekanlarından birisi olan Rolanti Restaurant'ın yetkilileri tüm etkinliklere ev sahipliği yapabileceklerini belirtirken, "Tüm etkinlikler ödül törenleri veya davetleriniz için gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirsiniz.
Kalitemizi üst noktalara taşımak için her zaman çok çabalıyoruz.Birbirinden eşsiz Lezzetlerimizi denerken Canlı konserler ile bambaşka deneyimler yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|34
|2. Galatasaray
|13
|34
|3. Beşiktaş
|13
|25
|4. A.Demirspor
|13
|23
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Kayserispor
|13
|23
|7. Antalyaspor
|13
|19
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Rizespor
|13
|18
|10. Hatayspor
|13
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Sivasspor
|13
|15
|13. Gaziantep FK
|13
|15
|14. Karagümrük
|13
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|13
|13
|17. Başakşehir
|13
|12
|18. Alanyaspor
|13
|10
|19. Samsunspor
|13
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|33
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Göztepe
|13
|23
|5. Gençlerbirliği
|13
|23
|6. Bodrumspor
|13
|21
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|13
|19
|9. Ahlatçı Çorum FK
|13
|17
|10. Erzurumspor
|13
|17
|11. Boluspor
|13
|16
|12. Adanaspor
|13
|15
|13. Manisa FK
|13
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|13
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Aston Villa
|13
|28
|5. Tottenham
|13
|26
|6. M. United
|13
|24
|7. Newcastle
|13
|23
|8. Brighton
|13
|22
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Fulham
|13
|15
|15. Nottingham Forest
|13
|13
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|13
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|35
|2. Girona
|14
|35
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|14
|25
|6. Real Sociedad
|14
|25
|7. Real Betis
|14
|24
|8. Getafe
|14
|19
|9. Valencia
|14
|19
|10. Rayo Vallecano
|14
|19
|11. Las Palmas
|14
|18
|12. Villarreal
|14
|15
|13. Deportivo Alaves
|14
|15
|14. Osasuna
|14
|14
|15. Sevilla
|13
|12
|16. Cadiz
|14
|11
|17. Mallorca
|14
|10
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü