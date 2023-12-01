Rölanti Restaurant'ta işler tam gaz

İstanbul Maltepe'de yer alan Rölanti Restaurant'da Canlı konser etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli şarkıcılar bu şahane mekanda sahne alıyor. Sahnelerinde kendilerini izlemeye gelen misafirleri coşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemlerin hızlı yükselen mekanlarından birisi olan Rolanti Restaurant'ın yetkilileri tüm etkinliklere ev sahipliği yapabileceklerini belirtirken, "Tüm etkinlikler ödül törenleri veya davetleriniz için gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirsiniz.

Kalitemizi üst noktalara taşımak için her zaman çok çabalıyoruz.Birbirinden eşsiz Lezzetlerimizi denerken Canlı konserler ile bambaşka deneyimler yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

