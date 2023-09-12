Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 robotla Gemlik'i temsil etti

Bursa'da düzenlenen 15. Türkiye MEB Robot Yarışmasında üç robotla Gemlik'i Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil ettiTarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa’da düzenlenen 15. Türkiye MEB Robot Yarışmasında Gemlik'i üç robotla temsil eden Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi 'Lise Caretta Caretta' (Yumurta Toplayan) kategorisinde 3 turda başarılı olarak başarılı olmasına rağmen 4.turda şampiyon olan robota kaybetti ve yarışmayı Türkiye 5. olarak tamamlamayı başardı.

"Diğer kategorilerde okulumuzu ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ettik" diyen Okul Müdür Halil Gemici, 'Ortaokul Temel Seviye Çizgi İzleyen' kategorisinde birinci turda yarıştık. Ortaokul Tozkoparan' kategorisinde birinci turu en hızlı robot olarak tamamlayarak ikinci tura geçtik" dedi.

'Temel Seviye Çizgi İzleyen' kategorisinde yarışan Hamza Deşdemir, Osman Yılmaz'ı, Tozkoparan kategorisinde yarışan Enes Eser, Ender Yılmaz Yumurta Toplayan (Caretta Caretta) kategorisinde yarışan Muhammed Emre Bilgiç'i ve diğer öğrencileri bu başarıda pay sahibi bilişim öğretmeni Ahmet İşcan'ı tebrik eden Müdür Gemici, RODA İmam Hatip Lisesi'nin

projelerin okulu olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Okul olarak başarılarının devam edeceğini belirten Gemici, "Bu başarıda emeği geçen okul öğretmenlerine ve özverili çalışmalarıyla başarılı olma yolunda gayret sarf eden, gelecekte daha iyi yerlere gelme hedefine hızlı adımlarla ilerleyen öğrencilerimizin İmam Hatip'li olmanın gururu ve şuuru ile başarıları olacaklarına inancım tamdır" dedi.