Robotik ve yazılımın yıldızı Hakan Altınay'a fahri doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 250. Yıl doktora mezuniyet ödül töreninde robotik ve yazılım alanında yaptığı çalışmalarla dünyada adından söz ettiren başarılı iş insanı Hakan Altınay, fahri doktora unvanı almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 250. Yıl doktora Mezuniyet Töreni’nde İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunu Hakan Altınay, robotik ve yazılım alanındaki başarılı çalışmaları sebebiyle senato kararıyla fahri doktora diploması verildi.

Hakan Altınay’a, girişimciliğinin yanı sıra elektromekanik, robotik, yazılım gibi konularda faaliyet gösteren uluslararası düzeyde şirketler kurarak gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan ileri teknoloji ürünleri geliştirmesi nedeniyle” fahri doktor unvanı takdim edildi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, THE ve QS gibi dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşlarından alınan iyi sonuçların İTÜ’nün başarısının sürekli hale geldiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bugün sizlere takdim edeceğimiz doktora mezuniyet belgelerinin ayrı bir önemi var. Sizler İTÜ’nün 250. Yıl coşkusunu bizzat yaşadınız. Bu tarihi döneme hep beraber tanıklık ettik. Böylece İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 250. yıl mezunları oluyorsunuz. 2023 yılı mezunlarımızın böyle bir şansı oldu. Herkesi tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.