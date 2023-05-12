Rize turizmine 'koordinasyon' geldi

Rize Belediyesi Turizm Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.RİZE (İGFA) - Çay çarşısında bulunan sembolik çay bardağı altıncı katın da hizmete giren turizm koordinasyon merkezi açılış kurdelasını Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Rektör prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları, İlimizdeki turizm ile ilgili kurum ve acenteler, gerçekleştirdi.

Rize belediyesi turizm koordinasyon merkezi; İlimizdeki turizm ile ilgili kurumları, komisyonları, dernekleri ve turizm paydaşlarını tek çatı altında toplamayı amaçladı.

Açılış, fotoğraf sergisi ve Koordinasyon merkezinin incelenmesi ile sonlandırıldı.