Rize POMEM'de 28'nci dönem mezuniyet sevinci

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 203 öğrenci düzenlenen 28. mezuniyet töreniyle polisliğe ilk adımı attı.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin salonunda gerçekleştirilen 28'nci dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Vali Çeber, mezun olan polis adaylarıyla gurur duyduklarını, kendilerini buruk bir zamanda mezun ettiklerini söyledi.

Bir haftadır tüm ülke genelinde deprem nedeniyle acı yaşadıklarını dile getiren Çeber, dualarının, yüreklerinin, iyi niyetlerinin deprem bölgesinde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptığını belirten Vali Çeber, "Bugün sizlerin mezuniyet törenine katılacağımı kendilerine ilettim. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor. Ayrıca yeni kutlu görevinizde hepinize başarılar diledi" dedi.

Vali Çeber, mezun olan polislere hitap ederek, “Yaklaşık 25 arkadaşımız afet bölgelerine gidecek. Diğer arkadaşlar ise ülkemizin değişik bölgelerine gidecek. Hangi olay yaşanırsa yaşansın, o olayın uzmanları çözümü için gayret sarf eder. Polisimiz ve jandarmamız her olayda mutlaka vardır. Polis ve jandarma olmadan olmaz. Afetler olur, olağanüstü durumlar yaşarız. Konusuna göre ilgililer alandadır ama yine polis olmadan olmaz. Çünkü polis ve jandarma devlettir. Sizler böyle kutsal bir göreve çıkmış arkadaşlarsınız” diye konuştu.

Daha sonra dereceye giren 3 öğrenciye hediyeleri verilirken, yeni mezun 203 polis adayı yemin etti.