Rize Pazar'da 'çay işleme' taktikleri aldılar

Rize'nin Pazar ilçesinde “Çay İşleme Eğitimi”ni başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarına törenle kavuştu.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Pazar Ziraat Odası öncülüğünde, Çayeli Ziraat Odası ortaklığıyla, Çay Akademisi iş birliğiyle, Pazar Halk Eğitim Merkezi’nde “Çay İşleme Eğitimi” sertifika töreni düzenlendi.

Törene Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa, Pazar Ziraat Odası Başkanı Nurettin İnce, Çayeli Ziraat Odası Başkanı Ali Küçükislamoğlu, Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanı Kemal Kestioğlu ve 33 kursiyer katıldı.

Eğitimlerin amacı Rize’de yaygın olarak yetiştirilen çay bitkisini aile ölçeğinde üreterek hem evlerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de elde işlenip üretilen çay çeşitleriyle geçim ekonomisine katkı sağlamaktır diye belirten Rize çay akademisi kurucusu Akın Kamiloğlu eğitimlere katılarak dersleri kendisi vermiştir.

Pazar Kaymakamı Akın, eğitimlerini bitirmiş olan kursiyerlere başarılar dileyerek programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.