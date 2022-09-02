Rize'nin 'gastro' geçidi

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gastro Rize’yi Türkiye’nin en görkemli gastronomi festivaline dönüştüren herkese teşekkür etti. Başkan Metin, "Rize enfes, lezzetler nefis" dedi.RİZE (İGFA) - Rize'nin doğası, kültürü ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı GastroRize 2. Ulusal Rize Gastronomi Günleri, 28 Ağustos Pazar akşamı Sahil Otoparkı’ndaki Resul Dindar konseriyle tamamlandı.

Dolu dolu 4 gün süren festivale 130 bini aşkın katılım gerçekleşti. Festivalin son iki gününde Sahil Otopark; kültür ve lezzet standları, fotoğraf sergisi, çocuk oyun alanları ve konserlerle gün boyu eğlenceli anlara sahne oldu.

Festivalin alan etkinlikleri, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'ın ın yanı sıra RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan protokol üyeleri ve binlerce vatandaşın katılımıyla başladı.

GastroRize 2. Ulusal Rize Gastronomi Tanıtım Günleri kapsamında Rize’nin ünlü restoranı ve pastaneleri, ünlü ustaları, otel şefleri ve yöresel yemekler yapan kadınlarıyla Rize gastronomi şöleni sunuldu.

Lahana Sarması, mısır ekmeği, hamsi koli, etli kuru fasulye, hamsi tava, turşu kavurması, balık buğlama ve daha nice Rize geleneksel mutfağının lezzetleri standları süsledi. Geleneksel ve moderni buluşturan lezzet standları ön plana çıktı.

Rize mutfağının yeni nesil uyarlamalarla geliştirileceğinin vurgusunu yapan Rizeli şefler; mısır unlu laz baklavası, köri soslu mezgit dolgulu fırın palamut, balık topları, hamsili tartolet, hamsi kebabı, hamsili içli köfte ve hamsi burger gibi yenilikçi yemeklerini ikram etti. Rize’nin lezzetleri, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Festival boyunca Rize’nin tatlıları da ilgi odağıydı. Laz böreği, sütlaç, Rize pepeçurası, fındıklı baklava, kabak tatlısı, enişte lokumu gibi Rize’nin geleneksel tatlıları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yemekler de olduğu gibi tatlılarda da yenilikçi tarifler ön plana çıktı.

Yaban mersini olarak da bilinen Rize likapasıyla yapılan sütlü tatlılar, kadayıflar, enişte lokumları, dondurmalar ve coğrafi işaret tescilli Ayder Balıyla yapılan helva da büyük beğeni topladı. Yöresel lezzetlerin yanı sıra Rize’nin asırlardan bu yana taşınan el sanatları da standlarda yerini aldı. Ahşap işlemeler, sepetler, Hemşin çorapları, cam sanatı, hasır örgüler onlarca çeşit el sanatı övgüyle karşılandı. Ziyaretçiler sanatkarlarından sanatlarının inceliklerini keşfetme fırsatı buldu.

FESTİVALİN OLMAZSA OLMAZI RİZE ÇAYI

Rize çay üreticilerinin de standları festival boyunca ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. ÇAYKUR başta olmak üzere pek çok çay firması Rize siyah çayın yanı sıra pek çok çeşit çay ürünlerini ziyaretçilerine ikram etti. Farklı hasat, üretim ve yapım türleri olan çay çeşitleri ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

ÇAYKUR festival boyunca çay ikramında bulunurken siyah çaylı ve yeşil çaylı kurabiyeler de ikram etti.