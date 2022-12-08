Rize kitap okuyup, paylaşacak

Rize Belediyesi ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üçüncüsü organize edilen “Kitap Okuma ve Paylaşma Etkinliğinin” basın lansmanı Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.RİZE (İGFA) - Rize Valisi Kemal Çeber , Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen’in de katıldığı programda öğrenci ve öğretmenlere hediye çeki ve kitap takdimi de yapıldı.

Projede, Rize ili merkez ilçede bulunan 400 öğrenci ve 35 öğretmen olmak üzere 435 kişi ile Kitap okuma projesi gerçekleştirildi.

Projede öğrencilere her ay bir kitap dağıtılıp, Aralık ayı sonunda 35 okuldan toplam 2610 kitap öğrencilere dağıtılmış olacak. Yazar buluşmaları, söyleşiler ve bilgi yarışmaları düzenlenecek. Öğrenciler okudukları kitaplar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Bu şekilde 6 farklı kitap 6 ay boyunca öğrencilerle buluşturulacak.

Projenin ilk etkinliği 29 Aralık’ta “Yeryüzünün Kalbi” isimli kitap ve Yazar’ı Özgür Balpınar ile öğrencilerin yazar buluşması ile başlayacak.