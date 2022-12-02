Rize 'Dilruba'da bir yılı tamamladı

Rize Belediyesi “Dilruba Buluşmaları” adını verdiği proje kapsamında dışarıya çıkma imkanı olmayan yaşlılar veya engellileri evlerinden alıp gezinti yaptırıyor ve sonrasında tekrar evlerine bırakıyor.RİZE (İGFA) - Rize'de özellikle dışarıya çıkma imkanı olmayan yaşlılar ve engelliler yanlarında birer refakatçiyle birlikte yaşamış oldukları evden, belediye personelleri tarafından arabayla alınıyor. Belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen yemeğin ardından sohbet ve gezinti yapılıyor.

Yaşlı ve engelli bireylerin sosyalleşmesi ve toplumla iç içe olmalarını hedefleyen proje bir yıldır devam ediyor.

Her hafta düzenlenen buluşmalarda 400’ü aşkın yaşlı ve engelli birey evlerinden alınarak gezi yaptırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da desteklediği çalışmanın belirlenen program çerçevesinde devam ettiği bildirildi.