Rize deprem bölgesine çadır üretimini sürdürüyor

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediyesi atölyesini ziyaret ederek Deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan çadırları ve çadırların içerisinde yer alacak sobaların üretildiği okul ve atölyeleri ziyaret etti.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Hatay'da kurulacak 200 kişilik tam donanımlı çadır kent için yapımı devam eden çadır ve sobaların üretildiği atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Çeber, ilk olarak Rize Belediyesi atölyesine giderek burada üretilen çadır ve seyyar tuvalet banyoları inceledi.

Rize İl Özel İdaresi tarafından lojistik destek verilen çadır kentin içerisinde yer alacak ve üretimi devam eden 1 adet seyyar mutfak, 2 adet 5’erli bay ve bayan seyyar tuvaletler, 2 adet 5’erli seyyar bay ve bayan banyolar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ve incelemelerini sürdüren Vali Çeber, çadırlarda kullanılmak üzere soba imalatı yapan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giderek çalışılmaları yerinde gezerek bilgiler aldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren Rize olarak seferberlik başlattıklarını belirterek, "Gürcistan’daki başkonsolosluklarımızla da konuşarak oradaki çadır imkânlarını da zorladık. Ama imkânlar tükendikten sonra bu işi çözmemiz lazım dedik. Belediyemizle birlikte böyle bir alan oluşturduk. Belediyemizde bu işle uğraşacak arkadaşlarımız ve Rize piyasasında bu işi yapacak arkadaşlarımız burada bir araya gelerek çadır üretimine başladılar. Bu çadırların her biri kış şartlarına uygun. Altındaki yapıdan dolayı içerisine soğuk almıyor. Brandası kar ve yağmur geçirmiyor. Buna özgü sobalarımız Özel İdare şantiyelerimizde, meslek liselerimizde ve bazı özel girişimcilerimizin tesislerinde yapılıyor. Bu çadırlarımızı demonte şekilde gönderiyoruz. Gittiği yerde kolayca kurabilecek halde oluyor. Çadırlarımızı içerisinde sobası, yakacak odun kömürü ve çadırda lazım olacak malzemeleri ile beraber afet bölgesine gönderiyoruz. İlk etapta bunları Hatay’a göndereceğiz. Orda 200 çadırlık bir çadır kent oluşturacağız. İhtiyaç bitene kadarda bizim üretimiz devam edecek. Allah emek veren ekiplerimizden razı olsun” diye konuştu.