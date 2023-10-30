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Rize'de resepsiyonun onur konuğu 112 yaşındaki çınar
YAŞAM 30.10.2023, 09:23
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.RİZE (İGFA) - Çiftekavak Ricosta Otel'de gerçekleşen Rize'deki Cumhuriyet resepsiyonunda Belediye Başkanı Rahmi Metin’in yanı sıra; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, il protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar yer aldı.
Gecenin onur konuğu Güneysu ilçesinden 112 yaşındaki Fatma Demir teyze oldu.
Vali Baydaş’ın Cumhuriyet'in anlam ve önemini anlatan konuşma yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu 100. Yıl pasta kesimi müzik dinletisi ile son buldu.
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