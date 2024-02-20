Rize'de Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik

Rize Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde şehir merkezinde bulunun tüm camilerde temizlik ve halı yıkama çalışmaları başlatıldı.RİZE (İGFA) - Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların camilerde daha temiz ve koşullarda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için Rize Belediyesi ekipleri kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Camilerin şadırvanları, ayakkabılıkları, halıları detaylı olarak temizlenip hijyenik hale getiriliyor.

Ekipler camilerdeki halıları buharlı makinelerle yıkayıp dezenfekte ediyor. Sonrasında gün içerisinde tekrar kullanılabilmesi için sıcak hava makineleri kullanılarak halılar kurutuluyor.

İlk etapta şehir merkezinde bulunan 30’a yakın cami için başlatılan çalışma düzenlik olarak uygulanmaya devam edecek.