Rize'de 'özel' etkinlik

Rize’de özel çocuklar, Rize Belediyesi ile Rize Engelsiz Yaşam Derneği tarafından düzenlenen uçurtma şenliği etkinliğinde doyasıya eğlendiler.RİZE (İGFA) - Rize’de havanın güneşli olmasını fırsata dönüştüren Rize Belediyesi, Rize Engelsiz Yaşam Derneği ile birlikte Portakallık Mahallesi sahilinde bulunan yeşil alanda özel çocuklarımız için uçurtma şenliği düzenledi.

Düzenlenen şenliğe aileleriyle birlikte katılan özel çocuklarımız bir yandan çalan müzikler eşliğinde eğlenirken, diğer yandan alanda bulunan maskotlarla hatıra fotoğrafı çektirerek kendileri için hazırlanan uçurtmaları alanda uçurarak aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirme imkanı buldular.

Özel çocuklarımızın görülmeye değer mutluluğu yaşadığı uçurtma şenliği etkinliğine, Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Çeber, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in eşi Fatma Metin, Rize Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Bülent Alan, özel çocuklarımız ve aileleri katıldı.