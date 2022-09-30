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Rize'de özel çocuklardan itfaiye erlerine ziyaret
YAŞAM 30.09.2022, 18:04
Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de, itfaiye haftası dolayısıyla özellikle minik ziyaretçilerin akınına uğruyor.RİZE (İGFA) - İtfaiye Teşkilatı’nın 308. kuruluş yıldönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İtfaiye teşkilatının binasını ziyaret eden özel öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.
Kaskları ve itfaiye üniformaları ile alanı gezen minikler, itfaiyenin yangın ve diğer çalışmalarda kullandıkları ekipmanlarla ilgili bilgi edindi.
İtfaiye Müdürlüğüne bağlı araçlara binerek içerisindeki malzemeleri de meraklı gözlerle inceleyen minik misafirler daha sonra itfaiye binasını gezdi. Ziyaretin adından çocuklar, itfaiye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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