Rize'de 'gastronomi' hazırlığı

Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin, 25-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan GastroRize 2. Ulusal Rize Gasronomi Günleri’nin içeriğiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında gazetecilere bilgiler aktardı.RİZE (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilerek her yıl festival tadında yapılan GastroRize 2. Ulusal Rize Gasronomi Günleri’nde Türkiye'nin önde gelen mutfak kültürlerinden birine sahip olan Rize’nin biyoçeşitliliği tanıtılacak.

Gastronomi Günleri çerçevesinde düzenlenecek olan festival içerisinde Workshop, çeşitli konferanslar, paneller, konserler ve gezi etkinlikleri yer alacak.

Rize'nin tüm değerlerini, özellikle de lezzetlerini Türkiye ve dünya kamuoyuyla buluşturmak üzere GastroRize Festivalinin düzenlendiğini ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize mutfağının ele alındığına vurgu yaptı.

Başkan Metin; lokal ve organik ürünleri, mutfağımızdaki lezzetlerimizi tanıtmak, tattırmak, geliştirmek adına bir dizi etkinlikle festivalimizi hayata geçirdiklerini belirterek, Rize'nin doğası, yaylaları, kendine özgü mimarisi, kültür hazineleri, müziği, horonu, enerjisiyle hem yaşayanlarına hem misafirlerine eşsiz deneyimler sunduğunu söyledi. Metin, "Rize, bu varlıklarıyla da hali hazırda Karadeniz Bölgesi'nin önde gelen turizm destinasyonlarından birisidir" dedi.

Festivalin ikinci kapsamında festival alanında olacaklarını belirten Başkan Metin, "Sahil Otopark’ın tamamını festival alanı olarak tayin ettik. Rize mutfağının lezzetleri ile lokal ürünlerinin tadımları ve satışlarının gerçekleştirileceği lezzet standlarımız ile geleneksel el sanatları standlarımız bulunacak. Ünlü şefler festival alanında Rize mutfağının önemli lezzetlerini sunacakları workshop’lar düzenleyecekler. Rize’mizin enerjisi yüksektir. Müziğini, sesini doya doya yaşar biz bunu da es geçmedik. Festival alanında kurulacak sahnede gün boyu Rize’nin sesi ve müziği yer alacak. Sanatçılarımız Resul Dindar, Grup Koliva, Murat Köse, ve Usame İsmail sahneleriyle vatandaşlarımız sevilen şarkılar eşliğinde eğlenecekler" diye konuştu.