Rize'de 'el sanatları satış noktası' açıldı

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediyesi katkıları ile el ele gönül gönüle vererek "Kadın Kooperatifleri El Sanatları Satış Noktası"nı açarak, Rizelilerin hizmetine sundu.RİZE (İGFA) - Rize'de Çay Çarşısı'ndaki Kadın Kooperatifleri El Sanatları Satış Noktası'nın açılışına Belediye Başkanı Rahmi Metin’in eşi Fatma Metin, kooperatif üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluş müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, bu satış noktasının tamamen Belediye Başkanının takibi ve yönlendirmesi doğrultusunda hizmete girdiğini belirterek, "Çok önemli bir merkezimiz olacak öncelikle Başkanımız Rahmi Bey’e çok teşekkür ediyorum. Çay çarşımız da burayla beraber çok anlamlı olacak. Rize Turizm i ve destinasyonunu tanıtma anlamında çok önemli bir yere sahip olacak” dedi.

Başkan Metin, fiziksel anlamda küçük ama nitelik ve keyfiyet açısından çok önemli bir açılış olduğunu belirterek, "Benim hep hayalimdeydi. Belediye başkanı olunca da belediyenin yapabileceği bu tip yerlerde sosyal tesislerde satış noktası oluşturma düşüncem ve sözümüz Çay Çarşısında hayata geçmiş oldu. Bu bir başlangıç kendi sosyal tesislerimizdede bayanlarımızın buluşma noktalarını oluşturacağız. Gelen turistlerimizd e Rize’ye ait bir eser olarak buralardan aldıkları ürünleri evlerinin bir köşesinde hatıra olarak saklayacaktır" diye konuştu.

Kadın kooperatifleri adına duygularını ifade eden Emine Kanberoğlu da, konuşmalar sonrasında satış noktasının açılış kurdelasını birlikte kesti.