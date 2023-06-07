Rize'de el emekleri görücüye çıktı

Rize Belediyesi Kadın Kültür ve El Sanatları Birimleri dönem sonu sergisi açıldı.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi Kadın Kültür ve El Sanatları Birimlerinin 2022-2023 dönem sonu sergisi Rize Belediyesi Başkan Vekili Kemal Genç, Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırımkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürü İdris Altuntaş, Rize Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in eşi Fatma Metin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

7-8-9 Haziran tarihlerinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde vatandaşların ziyaretine açık olacak sergide Rize Belediyesi bünyesinde kurulan Tophane Mahallesi Giyim Üretim Teknolojisi kursundan 27, Atmeydanı Mahallesi Penye Kursundan 26, Çarşı Mahallesi El Sanatları Nakış Kursundan 21, Sahil Dolgu Alanı Rize Bezi (Feretiko) kursundan 11 ve aynı yerdeki sepet örücülüğü kursundan 23 kursiyer olmak üzere toplam 108 kursiyerin yapmış oldukları ürünler sergilenecek.