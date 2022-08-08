Rize'de CHP'den çay üreticilerine 'çay malzemeli' ziyaret

CHP Rize İl Başkanlığı, Muradiye Beldesi'nde çay üreticilerini tarlada ziyaret ederek sorunlarını dinlerken, üreticilere de çay malzemeleri dağıttı.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - CHP Rize İl Başkanlığı, Muradiye Beldesi'nde tarlada ziyaret ettiği çay üreticilerinet çay malzemeleri dağıttı.

Üreticilerin sorunlarının da dinlediği ziyarete Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Başkan yardımcıları Şafak Kalcıoğlu ve Kazım Beşikçi, İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçuoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Diler katıldı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, çay üreticilerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgi ve selamlarını ileterek hazırladıkları malzemeleri teslim ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Millet ittifakının iktidarında yapacaklarımızı üreticimize anlattık. Verimli bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.