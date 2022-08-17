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Rize'de bakıma muhtaç ailelerin evlerine temizlik
YAŞAM 17.08.2022, 11:48
Rize Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve kendi ev işlerini yapamayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerini sosyal belediyecilik anlayışı ile temizliyor.RİZE (İGFA) - Rize Belediye ekipleri Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 65 yaş üstü bakıma muhtaç ailelerin temizlik ihtiyaçları gideriliyor.
Rize’de yaşayan ihtiyaç sahibi ve kendi ev işlerini yapamayan 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliği, Rize Belediyesi ekipleri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.
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