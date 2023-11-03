Rize'de 'Ailemiz ve İdeal Gençlik' konferansı

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından eğitimci yazar Merve Gülcemal’ın sunumuyla “Ailemiz ve ideal gençlik” konulu konferans düzenledi.RİZE (İGFA) - İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in eşi Fatma Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın eşi Zeynep Başdaş, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Gülcemal konferansta aile yapısında ve davranışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, gençliğin durumu ve nasıl olması gerektiği katılımcılara aktarıldı.

Ribegem tarafından aileleri ve öğrencileri bilgilendiren faydalı ve zengin içerikli konferansların belirlenen program dahilinde düzenlenmeye devam edeceği bildirildi.