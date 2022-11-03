Rize'de 550 rakıma 'kuş gözlem evi' yapılıyor

Rize Belediyesi tarafından Isırlık Tabiat Parkı’na, Kuş Gözlem Evi yapım çalışmalarına başlandı.RİZE (İGFA) - Rize şehir merkezine 4 kilometre mesafede 550 metre rakımda bulunan Isırlık Tabiat Parkı’nda yapım çalışmalarına başlanılan Kuş Gözlem Evi, bulundu yerden 10 metre yüksekliğinde ayaklar üzerine yerleştirilecek.

Konumu itibariyle bölgeye hakim, Kaçkar Dağları ve doğu batı yönündeki alanı görebilen bir konumda inşa edilen Kuş Gözlem Evi, doğa tutkunları ve fotoğraf severler için eşsiz manzaralar barındıracak.

Kuşların göç rotaları üzerinde bulunan Rize, sonbahar aylarında bir çok göçmen kuş türünü misafir ediyor.

Özellikle kuş gözlem fotoğrafçılarının uğrak noktası olması hedeflenen Kuş Gözlem Evi, aynı zamanda Isırlık Tabiat Parkı’nın içinde olması ve Rize Belediyesi Isırlık Sosyal Tesisi’ne olan yakınlığıyla da günü birlik gezinti yapmak isteyen turistlerin de ilgisini çekecek.

Rize Belediyesi tarafından başlatılan Kuş Gözlem Evi çalışmalarının yakın zamanda tamamlanıp, doğa severlerin hizmetine sunulması planlanıyor.