Rize'de 24 Kasım buluşması

Rize Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Rize’de görev yapan ve emekli olan öğretmenler için buluşma programı gerçekleştirdi. RİZE (İGFA) - Rize'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ve şehirde görev yapan öğretmenler ve emekli öğretmenler katıldı.

Programda açılış konuşmalarının ardından öğretmenlere çiçek takdiminde bulunuldu.

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen konuşmasında, “Sayın Belediye Başkanımız Rahmi Metin’e bize bu buluşmayı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile eğitim camiamızda şehit olan meslektaşlarımızı rahmet minnet ve sevgiyle anıyorum.” dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün öğretmenler, öğrenciler, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olmasını temenni etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, “Bu buluşmayı düşünen, organize eden, bu güzel ortamı hazırlayan Rize Belediye Başkanım Rahmi Metin ve ekibine, Milli Eğitim Müdürüme ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Katılmaktan da büyük bir keyif aldım. Öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.