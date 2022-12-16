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Rize Belediyesi'nden çocuklara sinema keyfi
YAŞAM 16.12.2022, 14:35
Rize Belediyesi düzenlediği “Çocuklar Sinemada” etkinliği kapsamında şehir merkezindeki ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi, 13-16 Aralık tarihleri arasında 4 gün süren etkinliklerde toplamda bin 853 öğrenciye sinema keyfi yaşattı.
Öğretmenleriyle birlikte sinema salonuna gelen öğrenciler yapılan ikramlarla birlikte filmlerini izlediler.
Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin beğenisini kazanan sinema etkinliğinde Hz. Muhammed’in Hicretini konu alan “Tay” filmi gösterildi.
Belirlenen programlar çerçevesinde Rize Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.
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|16
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|16
|16
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|16
|12
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|16
|12
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|16
|9
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|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
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|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
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|14
|21
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|15
|19
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|15
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|14
|19
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|15
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|15
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|14. Bournemouth
|15
|16
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|14
|15
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|15
|14
|17. Everton
|15
|14
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|15
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|15
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|10
|Takımlar
|O
|P
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|14
|37
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|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
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|24
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|14
|24
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