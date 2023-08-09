Rize Belediye eski Başkanı Orhan kabri başında anıldı

Rize Belediyesi eski Başkanı merhum Ekrem Orhon’un vefatının 40. yıldönümü dolayısıyla il protokolü ve vatandaşların katılımıyla kabri başında düzenlenen törenle anıldı.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi tarafından, Ekrem Orhon’un Rize Kalesi’nde bulunan kabri başında düzenlenen anma merasime, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı,İl Genel Meclis Başkanı Sabit Karafazlı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Merhum Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon’un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu’nun günün anlamına yönelik yapmış olduğu konuşmasının ardından anma programında protokol konuşmaları yer aldı. Katılımcıların konuşmalarının ardından anma merasimi dua ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptığı konuşmada Ekrem Orhon’un eserleri ve fikirleriyle tarihte izler bıraktığını vurguladı.

Ekrem Orhon'un ömrünü Rize’ye hizmet için adadığı ve son nefesine kadar Rize’nin geleceğini düşündüğünü söyleyen Başkan Rahmi Metin, "Büyük düşünüp, büyük işler başarmıştır. Ekrem Orhon’un kişilere yakınlığı, sempatisi, sevgisi, her insanı saygıyla ve içtenlikle karşılaması, büyük-küçük ayırmadan engin ilgi ve tevazusu, yardımseverliği, önderliği, hizmet anlayışı ve birçok üstün meziyeti ona Baba Reis ismini kazandırmış ve gönlümüzde bu şekilde yer edinmiştir. Deniz dolgusu ile Rize’ye kazandırmış olduğu alan üzerinde ömrünü tamamlamış olan işyerleri kentsel dönüşümle yenilenmekte olup çok yakın zamanda hizmete devam edecekler. Yine en önemli hizmetlerinden bir diğeri Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilimizde olmasını desteklemesi, her tarafta arsa aranırken Çaykur’un Rize’de kalmasını sağlamasıdır" dedi.

Anma merasimi Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı’nın duasının ardından son buldu.