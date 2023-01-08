Ritim sanatçısı Berkant Çakıcı vefat etti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü ritim sanatçısı Berkant Çakıcı’nın sahnede kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Sezen Aksu’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok ünlü isme sahnelerde eşlik eden ünlü ritim sanatçısı Berkant Çakıcı hayatını kaybetti.

Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Akay, “Çok değerli bir ritim ustasını kaybettik. O perküsyonun duayeni, O dünyaca ünlüydü… Sezen Aksu’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok ünlü isme de sahnelerde eşlik etmişti. Değerli müzisyen Berkant Çakıcı, dün gece sahnede kalp krizi geçirdi ve maalesef kurtarılamadı. Onu, başta Münih’teki Prinzregententheater Konser Salonu’nda olmak üzere, birçok önemli konser salonlarında gösterdiği yüksek performansla hatırlayacağız. Cenazesi, 8 Ocak 2023 Pazar günü İzmir Bornova Bilal Saygılı Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

BERKANT ÇAKICI KİMDİR?

Aynı zamanda ritim eğitmeni olan Berkant Çakıcı, Şam asıllı bir babanın oğludur ve henüz 10 yaşında def ile tanışmıştır. Çakıcı, vurmalı enstrümanlara olan ilgisini darbuka ve tabla ile sürdürmüştür. 16 yaşında Kibariye ile çalışmaya başlayan müzisyen birçok ünlü sanatçıya eşlik etmiştir. Anjelika Akbar ile ‘Bach A L'orientale’ projesinde çalışmış, Aziza Mustafa Zadeh ile bir dizi konser vermiş ve Kanadalı davulcu Ian McCuaig ile birlikte çalışmıştır.