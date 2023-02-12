RİKE personelinden 137. saat mucizesi

Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı RİKE ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Rize'den bölgeye giden RİKE gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Hatay'da Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, ilk depremden 137 saat sonra hamile bir kadın ile 3 yaşındaki kızı enkaz altından sağ olarak çıkarmayı başardı.

Kurtarılan iki can, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.