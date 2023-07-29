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RİBEGEM FIFA23 Turnuvası'nda dereceye girenlere ödül

YAŞAM 29.07.2023, 08:47
RİBEGEM FIFA23 Turnuvası'nda dereceye girenlere ödül

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından düzenlenen 128 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen FİFA23 turnuvasında dereceye girenlere Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç tarafından ödülleri takdim edildi.RİZE (İGFA) - Gençlerin yoğun ilgisiyle süren turnuvada birinci olan Samet Batın İhtiyar'a 5 bin TL, ikinci İsmail Öksüz'e 3 bin TL ve üçüncü olan Uluhan Alan'a 2 bin TL’lik hediye çeki teslim edildi.

RİBEGEM’in belirlenen program kapsamında gençlere yönelik konferanslar, geziler, yarışmalar ve çeşitli kültürel etkinliklere devam edeceği belirtildi.

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