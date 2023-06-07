RİBEGEM'den kırsala yönelik etkinliklere devam

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından “Minik Yürekler Kocaman Gülüşler” isimli etkinlikler kapsamında köy okullarındaki öğrenciler için eğlenceler ve yarışmalar düzenleniyor.RİZE (İGFA) - Rize Merkez’e bağlı Veliköy köyünde bulunan Uzun Mustafa Kopuz İlk ve Orta Okulu’nu ziyaret eden Ribegem gönüllüsü gençler, öğrencilerle bir araya geldi.

Ribegem gönüllüleri öğrencilerle eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdi. Okul öğrencileri ve öğretmenler düzenlenen etkinlikten oldukça memnun kalarak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Ribegem’in belirlenen program dahilinde okullarda etkinlikler düzenlemeye devam edeceği bildirildi.