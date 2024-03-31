Resul Aydemir 991. konserini Bağcılar’da verdi
İstanbul'da Bağcılar Belediyesi’nin “Ramazan Paylaşınca Güzel” düşüncesiyle yola çıkıp düzenlediği Ramazan etkinliklerinde her gün birbirinden özel ve değerli konuklar ağırlanmaya devam ediyor
İstanbul'da Bağcılar Belediyesi’nin “Ramazan Paylaşınca Güzel” düşüncesiyle yola çıkıp düzenlediği Ramazan etkinliklerinde her gün birbirinden özel ve değerli konuklar ağırlanmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 29 gün boyunca düzenlenen Ramazan etkinliklerinde önceki akşam müzisyen Resul Aydemir sahne aldı. Türkiye ve Avrupa’da yüzlerce konser veren rap sanatçısı Resul Aydemir konserinde bu kez de binlerce genç bir araya geldi. 991. Konserini Bağcılar’da verdiği söyleyen Resul Aydemir konserinde Başkanlık Sahnesi gençlerin coşkusuyla dolup taştı.
Kendi çocukluğunun da Bağcılar'da geçtiğini ifade eden Resul Aydemir, “Çocukluğum” şarkısını binlerce Bağcılarlı hemşehrisi ile birlikte söyledi. Sahneye çıktığı andan itibaren küçük hayranlarıyla yakından ilgilenen Resul Aydemir, şehitler için söylediği “Vur Mehmedim” şarkısını sahneye aldığı Bağcılarlı minikler ile birlikte söyledi.
Bağcılarlıların her akşam bir araya geldiği Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, geçtiğimiz akşamı da ilçe sakinleriyle birlikte geçirdi. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen iftar yemeğinde Başkan Özdemir, “ Bağcılarlılarımızın her daim yanında olacağımızı özellikle ifade ediyorum” dedi.
Bağcılar Belediyesi konsere Filistin bayraklı bir kıyafet ile çıkan Resul Aydemir adına Gazzeli Müslümanlara ulaştırılmak üzere Kızılay'a bağışta bulundu.
Belediye konser sonunda bağış sertifikasını sanatçıya takdim etti.
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