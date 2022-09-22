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Ressam Neriman Şahin Mısır’a gidiyor

YAŞAM 22.09.2022, 18:28
Ressam Neriman Şahin Mısır’a gidiyor

Mısır’ın Hurghada şehrinde düzenlenen uluslararası sanat karnavalına davetli olan ressam Neriman Şahin, tablolarını Mısır'da sergileyecek.İSTANBUL (İGFA) - Yurt içi ve dışında birçok kişisel sergide tablolarını sergileyen Ankaralı çağdaş ressam Neriman Şahin’in tabloları birçok ünlü resim koleksiyoncusu dışında müzayedelerde ilgi görüyor. 

Kullandığı spatula tarzı ve renklerle dikkat çeken sanatçı Mısır’daki sanat karnavalı nedeniyle bir Hurghada şehrinde25 Eylül - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında hafta kalacak. 

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