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Ressam Neriman Şahin, Mısır'ı tanıma gezisinde
YAŞAM 02.10.2022, 12:58
Mısır’ın Hurghada şehrinde düzenlenen uluslararası sanat çalıştayına katılan ünlü ressam Neriman Şahin, Mısır medeniyetini daha yakından tanımak için Mısır’ı geziyor.ANKARA (İGFA) - Ankaralı çağdaş ressam Neriman Şahin, Hurgada şehrinde canlı performans sergileyerek sanat etkinliğinde dikkatleri üzerinde topladı.
Yaptığı tablolar birçok ünlü resim koleksiyoncusu tarafından tercih edilen ressam kullandığı spatula tarzı ve renklerle dikkat çekmeye devam ediyor.
Mısır’daki sanat karnavalı nedeniyle bulunduğu Hurghada şehri dışında Kızıldeniz ve piramitler dışında birçok yeri de gezme ve görme fırsatı buldu.
Ünlü ressam, İnsan emeğiyle yapılan piramitlere hayran kaldı.
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