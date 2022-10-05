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Ressam Neriman Şahin Mısır'da sanat çalıştayında
YAŞAM 05.10.2022, 09:54
Mısır’ın Hurgada şehrinde düzenlenen sanat fuar ve çalıştayına davetli olarak giden ünlü sanatçı Neriman Şahin, Mısır Kültür Bakanı tarafından çalışmaları dolayısıyla tebrik edildi.KOCAELİ (İGFA) - Yurt içinde ve dışında kişisel birçok sergi açan sanatçı Neriman Şahin, ülkemizi yurt dışında sanat fuarlarında ve çalıştaylarda başarıyla temsil ediyor.
Emek vermeden başarının zor yakalanacağını söyleyen Şahin, çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini ifade etti.
Mısır'da bulunduğu süre içinde Mısır medeniyetini daha yakından tanımak için ülkeyi gezen Şahin, tabloları ile düzenlenen müzayedelerde farklı tarzı ile kendine yer bulmaya devam ediyor.
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