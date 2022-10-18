Son Dakika

Ressam Gülay Özden'den 'her resmimde kendi izim' sergisi

YAŞAM 18.10.2022, 10:11
Ressam Gülay Özden'den 'her resmimde kendi izim' sergisi

Ressam Gülay Özden’in 40 eserden oluşan, ‘Her Resmimde Kendi İzim’ isimli ikinci kişisel resim sergisinin açılışı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde ressam Gülay Özden’in ikinci kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

‘Her Resmimde Kendi İzim’ isimli 40 eserden oluşan serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan ve ressam Gülay Özden’in yakınları katıldı.

Karakalem ve yağlı boya resimlerin yer aldığı sergide açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ressam Gülay Özden, eserleri hakkında protokol üyelerine bilgiler verdi.

17 Ekim 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilen resim sergisi, 21 Ekim 2022 tarihine kadar resim severleri ağırlayacak. 

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3