Ressam Gülay Özden'den 'her resmimde kendi izim' sergisi

Ressam Gülay Özden’in 40 eserden oluşan, ‘Her Resmimde Kendi İzim’ isimli ikinci kişisel resim sergisinin açılışı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde ressam Gülay Özden’in ikinci kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

‘Her Resmimde Kendi İzim’ isimli 40 eserden oluşan serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan ve ressam Gülay Özden’in yakınları katıldı.

Karakalem ve yağlı boya resimlerin yer aldığı sergide açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ressam Gülay Özden, eserleri hakkında protokol üyelerine bilgiler verdi.

17 Ekim 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilen resim sergisi, 21 Ekim 2022 tarihine kadar resim severleri ağırlayacak.