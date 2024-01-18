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'Renkli Hayaller'in belgeseli, özel gösterimle seyirciyle buluştu

YAŞAM 18.01.2024, 17:00
'Renkli Hayaller'in belgeseli, özel gösterimle seyirciyle buluştu

6 Şubat depreminden etkilenen çocuklar için hayata geçirilen Renkli Hayaller Sahnesi Projesi’nin belgeseli, özel gösterimle ilk kez seyirci ile buluştuİSTANBUL (İGFA) - Tiyatro Kooperatifi'nin, TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi ile Netflix Türkiye'nin destekleri ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle hayata geçirdiği ve 7 bin 500 çocuğun hayallerine dokunan “Renkli Hayaller Sahnesi” projesinin belgesel gösterimi gerçekleşti.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların iyi olma haline katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Renkli Hayaller Sahnesi projesine dair hazırlanan belgesel, 17 Ocak Çarşamba Günü Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen özel gösterimle ilk kez seyirciyle buluştu.  

Tiyatro Kooperatifi tarafından, TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi ile Netflix Türkiye'nin destekleri ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle 23 Nisan-25 Haziran 2023 tarihleri arasında hayata geçirilen “Renkli Hayaller Sahnesi” projesi kapsamında, Kahramanmaraş ve Hatay'da depremden etkilenen binlerce çocuk sanatın iyileştirici gücüyle buluştu. Kahramanmaraş Avşar, Göksun, Elbistan, Afşin ve Hatay Antakya'daki çadır ve konteynır kentlerde 62 gün boyunca tiyatro oyunları, atölyeler, konserler, film gösterimleri ve sokak performanslarından oluşan 200'ün üzerinde etkinliğe 7 bin 500 çocuk katıldı.

İki ay süresince 32 ekipten 123 sanatçının katıldığı, 53 tiyatro oyunu, 32 atölye, 14 sokak performansı, 18 konser ve 84 film gösterimi gerçekleştirilen proje sürecini tarihe not eden belgesel, yaratılan toplumsal faydayı anlatırken deprem alanındaki psikososyal ihtiyaçların devam ettiğinin de altını çiziyor.

Projenin ortaya çıkış hikâyesiyle başlayan ve iki aylık sürecini anlatan belgesel gösteriminde açılış konuşmasını gerçekleştiren Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat, “Depremin ilk gününden itibaren pek çok farklı kurum ve STK gibi Tiyatro Kooperatifi olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Tiyatro Kooperatifi'ne dahil 70'in üzerinde özel tiyatro temsilcileriyle bir araya geldik, önce Sahneden Dayanışma kampanyamızı başlattık. Tiyatro temsilcilerinin görüşleriyle, çocukların iyi oluşu için bir proje gerçekleştirme kararı aldık. Bu süreçte bölgedeki çocukların değişen hayatlarına şahit olmak, yaşadıkları travmaları birebir görmek, bizde onların yüzlerindeki gülümsemeyi belli bir süreliğine de olsa tekrar kazandırma isteği uyandırdı. Bu nedenle ortaya çıkan Renkli Hayaller Sahnesi kapsamında 2 aylık anlamlı ve değerli projeye işe imza attık ve tarihe not düşecek bir belge ortaya çıkardık diyebilirim.” diyerek duygularını ifade etti.

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