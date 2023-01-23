'Renklerin Gücü' Karabağlar'da sergileniyor

Suluboya tekniğiyle yapılan 21 ülkeden 71 eser, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileniyor.İZMİR (İGFA)- Karabağlar Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği tarafından düzenlenen “Renklerin Gücü-Uluslararası Yarışma Sergisi”, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde törenle açıldı.

21 ülkeden 71 eserin yer aldığı serginin açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Orhan, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uluslararası Suluboya Derneği Türkiye Başkanı Ayşin Keskiner, meclis üyeleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Başkan Selvitopu, Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği gibi kültür ve sanatın yoğun olarak yaşandığı bir Karabağlar için çalıştıklarını söyledi.

Kültür ve sanatsız bir yaşam düşünülemeyeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu anlayışla, Karabağlar'da yaşayan 500 bin yurttaşımızı kültür ve sanatla buluşturmak için bu mekanı hayata geçirdik. Bu sergiye katkı koyan tüm sanatçılara ve dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum. Daha nice sergilerde buluşmayı diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu, sergide eseri olan sanatçılardan Keskiner, Farshad Shabetari, Ghazal Ghasemi İrani, Aygün Selvitopu ve Farshid Najafpour'a katılım belgelerini vererek teşekkür etti. Törende, Uluslararası Suluboya Derneği'nin kuruluş yıldönümü olması nedeniyle doğumgünü pastası da kesildi.

Gün boyu süren program kapsamında 5 suluboya sanatçı canlı sunum yaptı. Sergi, 18 Şubat'a kadar görülebilecek.