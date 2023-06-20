Renkler omirilik felçlilerine umut olacak

Ressam Gülden Böyük ve Hüsnü Ayık Bakım Merkezi sakinlerinin eserlerinden oluşan “Renklerin Umudu” isimli bağış sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunulan “Renklerin Umudu” isimli bağış sergisi,Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’nde ziyarete açıldı.

Ressam Gülden Böyük ve Hüsnü Ayık Bakım Merkezi sakinlerinin eserlerinden oluşan sergi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.Tüm geliri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğiile Hüsnü Ayık Bakım Merkezi’ne bağışlanacak olan sergi, BAKSM giriş katta bulunan Hanımeli Sergi Alanı’nda 23 Haziran tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Serginin açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Renklerin Umudu, zorlu bir mücadeleden geçen insanların ortaya çıkardığı eserlerden oluşan bir sergi. Hüsnü Ayık Bakım Merkezi’nin ilçemiz sınırları içerisinde olması bizler için çok kıymetli. Kendilerine, 2014 yılından bu yana her daim destek olmaya gayret ettik. Bundan sonraki süreçlerinde de destek olmaya devam edeceğiz. Bu sergideki eserler, zorluklarla dolu bir yaşamın yansıması.İnsanlar sizlerin gözlerine baktığında mücadelenin ne demek olduğunu çok net bir şekilde anlıyor. Allah sizlere güç ve kuvvet versin. Sanatın ve sanatçının bir kent yaşamında ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bilen bir yerel yöneticiyim. Bu kenti sanatla ve sanatçıyla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya, Hüsnü Ayık Bakım Merkezi’ni yapılan projeler ve gönüllülerle dimdik ayakta tuttuklarını söyledi. Omurilik felçlileri, sağlıklı bir yaşam sürerken bu tekerli sandalyeye oturmak durumunda kaldıklarını belirterek, "Bu durumu kabullenmek bizim için çok zor ve değerli.Biz umudumuzu hiç kaybetmedik.Evet, bugün tekerlekli sandalyeye oturuyoruz ama biz varız demeyi çok seviyoruz. Umut bizim için çok değerli, siz de bize umut olursanız çok mutlu oluruz” dedi.