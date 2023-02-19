Refakatsiz çocuklar için 2 bin etkinlik kutusu

Sabri Ülker Vakfı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan refakatsiz çocukların iyileşme süreçlerine destek olmak amacıyla oyuncak ve etkinlik malzemeleri gönderdi.İSTANBUL (İGFA) - Boyama, yazma ve oyun oynama gibi etkinliklerin çocukların travma sonrası iyileşme süreçlerine destek olmasından yola çıkan Sabri Ülker Vakfı, depremde ailelerini kaybeden çocuklara iletilmek üzere T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na aktivite malzemelerinden oluşan etkinlik kiti gönderdi.

Koruma altına alınan 2 bin refakatsiz çocuğa iletilmek üzere oyuncak ayı, boyama kitabı, boya kalemi, yüz boyası ve hamur seti, el kitabı ve deprem özel bisküvisinden oluşan etkinlik malzemeleri ileten Sabri Ülker Vakfı’nın bu çalışması; bakanlığın yönlendirmesi ile önümüzdeki dönemde depremden etkilenen tüm refakatsiz çocukları kapsayacağı bildirildi.