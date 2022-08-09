Recai Kutan Piknik Alanı yenileme çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Recai Kutan Piknik alanında başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 161 dönüm alan üzerine kurulu Recai Kutan Piknik Alanında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda alanda peyzaj, bitkilendirme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdüren ekipler, belirlenen alanlara 21 metrekare genişliğinde 21 bungalov ev ve çamaşır, ütü, erkek-kadın tuvaleti, market ve kafeden oluşan 6 ahşap sosyal ünite evi inşa etti.

Alanda şimdiye kadar yapılan yenileme çalışmalarında kanalizasyon, içme, yangın ve bahçe suyu altyapıları, otopark, su deposu, izci idari bina, mescit, paintbol hizmet binası, çocuk oyun grupları, bungalov evler, çevre ve istinat duvarlar ile taş restoran çalışmaları tamamlandı.

Ekim 2022’de hizmete alınması planlanan piknik alanında, yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, izcilik kampı, paintbol oyun sahası, okçuluk-atıcılık, kamping alanı, seyir terasları, yürüyüş yolları, basketbol sahaları, 360 araç kapasiteli otopark ile vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesine olanak sağlanacak.