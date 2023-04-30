'ReBirth' koleksiyonu Çukurcuma'da sergileniyor

Uzun yıllardan beri sanat alanındaki çalışmaları ve ressam kimliğiyle tanınan Günsu Saraçoğlu, “ReBirth” isimli koleksiyonu İstanbul, Çukurcuma’daki The Soul Art House’da İstanbullu sanat izleyicisiyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Ressam Günsu Saraçoğlu, “Rebirth” adlı koleksiyonunu The Soul Art House’da sergiledi.

Sergi açılışında kendisini yalnız bırakmayan sanatsever dostlarına ve Galeri’nin yöneticisi Nilüfer Eriş’e ve tüm ekibine teşekkürlerini sunan Saraçoğlu, “ReBirth”; dijital art çalışmalarımı, akrilik ve karışık teknik ile birleştirdiğim 22 eserden oluşmaktadır. Geleneksel resim teknikleri ile dijital çalışmalarımı karışık teknik olarak üretmek bana çok keyif verdi. Uzun yıllardan beri kentsel dönüşüm, iklim ve çevre hakkında eleştirilerimi resimlerimle ifade ettim. Sanat yoluyla yaşadığım döneme ait hem bir bellek oluşturmak hem de toplumsal bilinçlenmeye yönelik katkı sağlamak temel amacımdı. Ve kendi düşünce düzeyim, resimlerimdeki ifadelerimde kendi içinde dönüşerek “ReBirth” serisi halinde ortaya çıktı" dedi

Sanatçı Günsu Saraçoğlu’nun “ReBirth” isimli kişisel sergisi, The Soul Art House’da 13 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.