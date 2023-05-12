Raylarda acil durum tatbikatı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ESTRAM personelinin katılımı ile acil durum ortak tatbikatı gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet kalitesini artırma ve sürdürme amaçlı eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ESTRAM personelinin katılımı ile acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat sırasında tramvayın raydan çıkması, tramvay-yaya kazalarında olası sıkışmalarda kurtarma faaliyetleri uygulamalı olarak katılan tüm personele anlatıldı. Tatbikat sırasında ayrıca tramvay-araç ve tramvay-yaya kazalarında kullanılabilecek kesme ayırma setlerinin kullanımı katılımcılara tatbiki olarak gösterildi.

ESTRAM yetkilileri ilgili tatbikatlara tüm personelin katılımının hedeflendiğini ve bu nedenle devam edeceğini belirterek, “İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile tüm tramvay acil durumlarında başarılı bir şekilde ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmaların olası acil durumlarda başarılı bir şekilde devam etmesi için karşılıklı olarak tatbikat ve bilgi yenileme kararı aldık ve uygulamaya başladık. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ESTRAM olarak, olası kaza durumları dışında, deprem, sel, yangın gibi acil durumlara karşı tatbikatlarımız devam edecektir.” dediler.

Detaylı uygulamaların gerçekleştirildiği tatbikat karşılıklı soru-cevap bölümüyle tamamlandı.