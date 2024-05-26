Rasim Arı gibi çalışıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu iki ayrı işyeri açılışına ve ardından Ürgüp ilçesinde Ayşe Nazlıcan ve Rıza çiftinin düğün törenlerine katıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ilk olarak Yeni Mahalle İstiklal Caddesi ve Karasoku Mahallesi Nar Caddesi’nde bulunan çiğköfteci ve konfeksiyon mağazalarının açılışlarını gerçekleştirdi. Her iki işletmede de açılış kurdelesini davetliler ile birlikte kesen Arı, daha sonra işletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Başkan Arı, akşam ise Ürgüp ilçesinde Ayşe Nazlıcan ve Rıza çiftinin düğün törenlerine katıldı. Burada nikah akitlerini kıydığı genç çiftleri ve ailelerini tebrik eden Arı, gençlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.