Rasim Arı basketbol heyecanına ortak oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, temsilcimiz Fenerbahçe Beko’un, THY EuroLeague Final Four mücadelesinde Panathinaikos ile oynadığı müsabakayı başkanlık makamında gençlerle birlikte izledi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four mücadelesinde Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four mücadelesi için daha önce Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine dev ekran kuracaklarını açıklayan Belediye Başkanı Rasim Arı, hava şartları nedeniyle gençleri maç öncesi sosyal medya hesaplarından başkanlık makamına davet etti.

Maç öncesi temsilcimiz Fenerbahçe Beko’yu desteklemek üzere onlarca genç Nevşehir Belediyesi’ne gelirken gençleri başkanlık makamında misafir eden Arı, onlarla birlikte bu heyecanlı müsabakayı izledi.

Arı, Fenerbahçe Beko’nun, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73- 57 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitirdiği müsabakanın ardından gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Arı, “Akşam saatlerinde beklenen yoğun yağış sebebiyle maalesef dev ekran kuramadık ama gençlerimizi en rahat hissettikleri mekânda, Nevşehir Belediyesi’nde ağırladık. Her ne kadar sonuç arzuladığımız gibi olmasa da Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı gençlerimiz burada hep birlikte kendi takımlarının formalarını giyerek temsilcimizi destekleyip güzel bir mesaj verdiler. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Nevşehirsporlu yani hangi renge gönül vermiş olursa olsun biz birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz. Bugün de bir arada çok güzel anılar biriktirdik.” dedi.