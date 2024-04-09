Ramazanın şampiyonu döner oldu

Yemeksepeti, ramazan ayındaki sipariş verilerini açıkladı. Verilere göre bu sene en çok tercih edilen mutfak Döner olurken, tatlı siparişlerinde de önemli bir artış gözlemlendi.İSTANBUL (İGFA) - Yemeksepeti, ramazan ayındaki sipariş verilerini açıkladı. Verilere göre bu sene en çok tercih edilen mutfak Döner mutfağı olurken, tatlı siparişlerinde de önemli bir artış gözlemlendi. Ramazan boyunca Yemeksepeti Club’ın Ramazan görevlerinde kullanıcılar tam 48 milyon puan kazandı. Bu da kullanıcıların yemek siparişi deneyimini bir yarışa ve eğlenceli bir aktiviteye dönüştürdüğünün kanıtı.

Yemeksepeti'nin Ramazan ayına dair verileri, bu sene sipariş tercihlerinde önemli değişimlerin yaşandığını gösteriyor. Dondurma ve kumru siparişlerinde artış gözlemlenirken, cağ kebabı, etli ekmek ve köfte siparişlerinde düşüşler dikkat çekiyor. Ramazan'da yemek tercihlerimizin ne kadar çeşitlendiğini ve değiştiğini gözler önüne seren Yemeksepeti verileri, lezzet tutkunlarının iftar sofralarını nasıl zenginleştirdiğini ve hangi mutfakların yükselişte olduğunu ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıl ramazan ayında en çok tercih edilen mutfak Burger olurken, bu yıl zirveye Döner mutfağı çıktı. Yemeksepeti verileri, Döner siparişlerinin diğer mutfaklara kıyasla lider konumda olduğunu gösteriyor. Bu değişim, Ramazan ayında geleneksel lezzetlere olan eğilimin arttığını gösteriyor.

Sipariş rekoru ise tam 9 bin 887 TL'lik bir siparişle kırıldı. Bu siparişin içeriği de menülerin çeşitliliğini gösteriyor. Özellikle kahve, tatlı ve salata mutfaklarında öne çıkan ürünler dikkat çekiyor. Kahve siparişlerinde en çok Latte, tatlıda ise Profiterol öne çıktı. Ramazan ayındaki salata siparişlerinde ise Ton Balıklı Salata favori olarak ilk sırada yer aldı.

Ramazan ayının, gündelik hayatımızın ritmini değiştirmesiyle yeme-içme alışkanlıklarımızda da çeşitli değişiklikler gözlemleniyor. Sipariş sayılarına bakıldığında, özellikle hızlı ve pratik yemek seçeneklerinin popülerliğini koruduğu; ancak geçmiş yılların favorilerinin yerini daha geleneksel ve doyurucu seçeneklere bıraktığı görülüyor. Tatlı siparişlerindeki artış, iftar sonrası tatlı ihtiyacının devam ettiğini gösterirken, yaz ayları yaklaştıkça dondurma gibi serinletici seçeneklere olan talebin arttığı dikkat çekiyor.

Özellikle Döner mutfaklarının sipariş sayılarının en yüksek olduğu gözlenirken, onu pizza ve burger mutfakları takip ediyor. Tatlı siparişlerinde gözlemlenen artış, Ramazan ayında tatlıya olan ilginin sürdüğünü ve önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.